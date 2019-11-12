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Если нормандский саммит сорвется, то по вине России - посол Франции на Украине

07:30 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен обвинил Россию в возможном срыве планируемого саммита лидеров нормандской четверки (РФ, ФРГ, Франция, Украина). Об этом он сообщил в понедельник в интервью украинской газете "День".

"Если нормандский саммита не будет, то всем будет понятно, что такое произошло по вине российской стороны", - сказал посол.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что встреча состоится. По словам дипломата, "каждый день на уровне президента Франции продолжается работа по подготовке саммита". "Мы не фиксируемся на сложных вопросах метафизического характера, на которые пока нет ответа. Мы отдаем предпочтение конкретной работе с постепенным продвижением вперед и созданием условий для того, чтобы приблизить перспективу мира", - сказал Этьен де Понсен.

В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что саммит лидеров нормандской четверки может состояться до конца 2019 года, но конкретные даты пока не обсуждались. При этом он опроверг сообщения о том, что встреча в нормандском формате может состояться 24 или 26 ноября.

По словам Ушакова, "никаких препятствий" для встречи лидеров в нормандском формате нет. "Есть просто желание провести саммит так, чтобы он дал новый позитивный результат, чтобы не заниматься исправлением тех или иных документов, которые раньше были согласованы, а продвигаться дальше", - пояснил Ушаков, отметив, что для этого нужно осуществить "хотя бы первые шаги" для реализации прежних договоренностей.

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