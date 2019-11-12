Глава МИД Мексики сообщил, что страна готова предоставить Моралесу политическое убежище

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище Эво Моралесу, подавшему в отставку с поста президента Боливии, из-за угрозы его жизни. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

"МИД Мексики <...> принял решение предоставить политическое убежище господину Эво Моралесу из гуманитарных соображений", - сказал он на пресс-конференции.

"Только что мне звонил президент Эво Моралес, чтобы принять наше предложение. Он официально попросил у нас убежище", - отметил министр.

Как считает мексиканское внешнеполитическое ведомство, "жизнь и здоровье Моралеса находятся под угрозой" в Боливии. "Мы уже обратились в МИД Боливии, чтобы в соответствии с международным нормами Моралесу был гарантирован безопасный проезд", - отметил Эбрард.







