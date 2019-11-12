95-летний экс-президент США Джимми Картер был госпитализирован

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован в Атланте (штат Джорджия) для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в "Твиттере" неправительственной организации Центр Картера (The Carter Center).

"Бывший президент США Джимми Картер сегодня вечером был помещен в больницу при Университете Эмори для процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением из-за его недавних падений, - указывается в заявлении. - Процедура намечена на завтрашнее утро". По словам представителей центра, вместе с ним в больнице находится его жена Розалин.

95-летний Картер 21 октября был госпитализирован с переломом костей таза, но уже через несколько дней его выписали из больницы. Бывший глава государства упал у себя дома. В мае он попал в больницу с переломом шейки бедра.



