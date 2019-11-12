Вице-премьер Украины заявил о "состоянии войны" с РФ

09:05 Источник: РБК

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию». Об этом он сообщил в интервью «РБК Украина».

Вице-премьер отметил, что выступает за нормализацию отношений с Россией, но не по принципу «взяли и забыли». «Конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло», — пояснил он. РБК

