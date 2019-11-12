Вице-премьер Украины заявил о "состоянии войны" с РФ
09:05 12.11.2019 Источник: РБК
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию». Об этом он сообщил в интервью «РБК Украина».
Вице-премьер отметил, что выступает за нормализацию отношений с Россией, но не по принципу «взяли и забыли». «Конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло», — пояснил он. РБК
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