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НОВОСТИ

Зеленский согласился на встречу с Путиным - Назарбаев

09:20 12.11.2019 Источник: РБК

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать двухстороннюю встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.

«Зеленский уже согласился на встречу один на один (с Путиным. — РБК) и проинформировал об этом президента России. Посмотрим (согласится ли Путин. — РБК)», — сказал Назарбаев на конференции по международной политике в Нур-Султане.  РБК

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