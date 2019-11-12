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НОВОСТИ

Правительство просят вернуть прежний пенсионный возраст жителям ДФО

09:32 12.11.2019 Источник: Известия

Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. С такой инициативой в правительство обратился глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Как он пояснил «Известиям», это обусловлено высоким оттоком жителей из северных регионов, который заметно вырос после пенсионной реформы.

Предложение поддерживают и депутаты «Единой России», ведущие собственный мониторинг в этих субъектах.

В кабмине к инициативе отнеслись скептически, поскольку парламентарии не указали источники финансирования своего предложения, на реализацию которого требуется 16,2 млрд рублей.

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