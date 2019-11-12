Правительство просят вернуть прежний пенсионный возраст жителям ДФО
09:32 12.11.2019 Источник: Известия
Предложение поддерживают и депутаты «Единой России», ведущие собственный мониторинг в этих субъектах.
В кабмине к инициативе отнеслись скептически, поскольку парламентарии не указали источники финансирования своего предложения, на реализацию которого требуется 16,2 млрд рублей.
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