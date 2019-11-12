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НОВОСТИ

Опрос выявил основные страхи россиян

10:00 12.11.2019 Источник: РБК

ВЦИОМ провел опрос по изучению страхов россиян. В тройку основных страхов россиян вошли: Тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости — 68% всех опрошенных. По сравнению с январем их стало меньше на 4%. 

Риск возможного снижения дохода — 63%. Доля таких респондентов сократилась на 5%. Отказ или возможность отказа в бесплатной медицинской помощи — 58%. В январе такой страх испытывали на 3% россиян меньше.

Еще 58% опрошенных испытывают страх из-за возможного роста цен на продукты, при этом в январе таких респондентов было 70%.

В «карту страхов» попали и «беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти» — такой вариант выбрали 39% респондентов.  РБК

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