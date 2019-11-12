0
0
90
НОВОСТИ

Россия готова продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

10:20 12.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Россия готова продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года, — сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, Россия будет использовать «Байконур» для пилотируемых полетов на МКС.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 12.11.2019
Курсант тюменского военного училища умер от менингита, госпитализирован 21 человек
0
0
11:00 12.11.2019
Из Газы по Израилю выпущены 50 ракет
0
16
10:32 12.11.2019
Трамп запретил делать заявления об инциденте в Керченском проливе - СМИ
0
75
10:05 12.11.2019
В Чикаго отменены свыше 900 авиарейсов из-за мощного снегопада
0
109
10:00 12.11.2019
Опрос выявил основные страхи россиян
0
118
09:32 12.11.2019
Правительство просят вернуть прежний пенсионный возраст жителям ДФО
0
156
09:20 12.11.2019
Зеленский согласился на встречу с Путиным - Назарбаев
0
159
09:05 12.11.2019
Вице-премьер Украины заявил о "состоянии войны" с РФ
0
216
09:00 12.11.2019
Имущество можно изымать у семей и знакомых коррупционеров - КС РФ
0
226
08:40 12.11.2019
Китай: 51 ребенок и три воспитателя пострадали из-за распыленного в детском саду едкого вещества
0
186

Возврат к списку