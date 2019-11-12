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НОВОСТИ

Из Газы по Израилю выпущены 50 ракет

11:00 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс- служба.

"Порядка 50 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю по состоянию на 09:10 сегодня утром (по местному времени, 10:10 мск 12 ноября - прим. ТАСС). Система ПВО "Железный купол" перехватила порядка 20 из них", - говорится в распространенном военными заявлении.

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