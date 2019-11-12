Руководство WADA не исключает отстранения РУСАДА

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава WADA не исключил отстранения РУСАДА. Российское антидопинговое агентство, вероятно, признают не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства.

«Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад. Тогда мы огласим рекомендации. Вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии», — заявил Крэйг Риди в интервью RFI.



Россию подозревают в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале этого года. Говорит Москва

