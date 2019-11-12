Руководство WADA не исключает отстранения РУСАДА
11:20 12.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава WADA не исключил отстранения РУСАДА. Российское антидопинговое агентство, вероятно, признают не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства.
«Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад. Тогда мы огласим рекомендации. Вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии», — заявил Крэйг Риди в интервью RFI.
Россию подозревают в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале этого года. Говорит Москва
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