0
0
143
НОВОСТИ

Руководство WADA не исключает отстранения РУСАДА

11:20 12.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава WADA не исключил отстранения РУСАДА. Российское антидопинговое агентство, вероятно, признают не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства.

«Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад. Тогда мы огласим рекомендации. Вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии», — заявил Крэйг Риди в интервью RFI. 

Россию подозревают в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале этого года.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 12.11.2019
Росстат объяснил сбор данных о доходах в рамках переписи населения
0
13
12:20 12.11.2019
Медведев поставил задачу ускорить развитие в РФ генетических технологий
0
53
12:05 12.11.2019
Добыча нефти в РФ является одной из самых дорогих в мире - исследование
0
74
12:00 12.11.2019
Эрдоган не исключил, что Турция может прекратить переговоры о вступлении в ЕС
0
85
11:32 12.11.2019
Индикатор деловых настроений в мире серьезно снизился - исследование
0
131
11:05 12.11.2019
Курсант тюменского военного училища умер от менингита, госпитализирован 21 человек
0
156
11:00 12.11.2019
Из Газы по Израилю выпущены 50 ракет
0
157
10:32 12.11.2019
Трамп запретил делать заявления об инциденте в Керченском проливе - СМИ
0
186
10:20 12.11.2019
Россия готова продлить эксплуатацию МКС до 2030 года
0
177
10:05 12.11.2019
В Чикаго отменены свыше 900 авиарейсов из-за мощного снегопада
0
195

Возврат к списку