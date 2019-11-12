0
0
128
НОВОСТИ

Индикатор деловых настроений в мире серьезно снизился - исследование

11:32 12.11.2019 Источник: Lenta.ru

Индикатор деловых настроений в мире снизился в четвертом квартале 2019 года на 86,1 процента в годовом исчислении — с минус 10,1 до минус 18,8 пункта. Об этом говорится в докладе немецкого Института экономических исследований (ifo), выдержки из которого приводит Deutsche Welle.

Нынешний показатель является самым низким с 2009 года, когда мировая экономика продолжала восстанавливаться от глобального кризиса. «Эксперты прогнозируют значительно более слабый экономический рост в мировой торговле, ослабление частного потребления и снижения инвестиций», — говорится в документе.

При этом авторы пессимистично оценивают как текущую ситуацию, так и перспективы мировой экономики. Наибольшие опасения связаны с продолжающейся торговой войной и неопределенностью вокруг Brexit. Отмечается, что инвестиционный климат ухудшается практически во всех регионах мира.

Вместе с тем, Bloomberg приводит результаты опроса 39 экономистов, участники которого предположили, что статистические данные об экономике Германии, которые еще не опубликованы, покажут продолжение спада и фактически зафиксируют рецессию. По их мнению, спад по итогам третьего квартала составит 0,1 процента.

Такие результаты, пишет издание, будут идти вразрез с заявлениями властей Германии о том, что экономика страны восстанавливается после спада в двух предыдущих кварталах. Такие заявления опираются на данные о растущих деловых ожиданиях и числе заказов, но не всегда соответствуют действительности, указывают авторы.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 12.11.2019
Росстат объяснил сбор данных о доходах в рамках переписи населения
0
13
12:20 12.11.2019
Медведев поставил задачу ускорить развитие в РФ генетических технологий
0
53
12:05 12.11.2019
Добыча нефти в РФ является одной из самых дорогих в мире - исследование
0
74
12:00 12.11.2019
Эрдоган не исключил, что Турция может прекратить переговоры о вступлении в ЕС
0
85
11:20 12.11.2019
Руководство WADA не исключает отстранения РУСАДА
0
146
11:05 12.11.2019
Курсант тюменского военного училища умер от менингита, госпитализирован 21 человек
0
156
11:00 12.11.2019
Из Газы по Израилю выпущены 50 ракет
0
157
10:32 12.11.2019
Трамп запретил делать заявления об инциденте в Керченском проливе - СМИ
0
186
10:20 12.11.2019
Россия готова продлить эксплуатацию МКС до 2030 года
0
177
10:05 12.11.2019
В Чикаго отменены свыше 900 авиарейсов из-за мощного снегопада
0
195

Возврат к списку