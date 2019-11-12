Добыча нефти в РФ является одной из самых дорогих в мире - исследование

12:05 Источник: РБК

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала 658-страничный проспект своего первичного публичного размещения акций (IPO). В нем представлены специально собранные и обработанные для этого данные о полной себестоимости добычи нефти в разных странах мира с учетом налогов.

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель. Российская нефть находится в верхней части спектра — более $40, дороже даже, чем нефть США, добываемая в Мексиканском заливе.



С точки зрения IHS Markit (отраслевой консультант Saudi Aramco), на всем Ближнем Востоке себестоимость нефти дешевле, чем в России: в Ираке — около $20, в Иране — $22, в ОАЭ — $20/30 (для сухопутных/морских месторождений). В Нигерии (проекты на суше) безубыточная стоимость оценена примерно в $28 за баррель. В Венесуэле (проекты на суше) — $36. В Великобритании (Северное море) — чуть меньше $40. В США (Мексиканский залив) — $40.

Оценка Saudi Aramco близка к оценке российского правительства, но немного завышена, говорит РБК источник, близкий к кабмину. По его оценке, самые дорогие новые месторождения находятся в Арктике и на Дальнем Востоке, с учетом действующих льгот себестоимость их разработки оценивается в $50–55 за баррель. РБК





