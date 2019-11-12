Медведев поставил задачу ускорить развитие в РФ генетических технологий
12:20 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задача РФ ускорить развитие генетических технологий для сельского хозяйства, промышленности и для купирования биологических угроз. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ.
"Доля нашей страны на мировом рынке обращения генетических технологий по-прежнему мала, многое приходится импортировать. Наша задача - ускорить развитие таких технологий, в том числе тех, которые будут применять в промышленности и сельском хозяйстве, станут базой для повышения их конкурентоспособности, а с другой стороны защитят от биологических угроз, будут использоваться для создания новых препаратов", - сказал Медведев.
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