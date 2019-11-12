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Росстат объяснил сбор данных о доходах в рамках переписи населения

12:32 12.11.2019 Источник: RNS

Росстат в рамках Всероссийской переписи населения – 2020 будет собирать данные об источниках доходов, а не об их размере, в перечне ответов будет «заработная плата», «предпринимательский доход», «пенсия», «пособие» и другое, сообщили RNS в пресс-службе Росстата.

«Вопросы о размерах доходов задаваться не будут, только об их источниках... в перечне источников средств к существованию приведены наиболее распространенные варианты ответов: "заработная плата", "предпринимательский доход", "самозанятость", "производство товаров для собственного использования", пенсия, пособие и другое», – говорится в сообщении.

Кроме того, «вопросы о жилищных условиях, а именно о качественных и количественных характеристиках жилища, о его благоустройстве помогут оценить реальные условия проживания населения России, в том числе уровень доступа населения к современной инфраструктуре».

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