В Кремле нет позиции по поводу предложения вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию

13:20 Источник: Интерфакс

В Кремле нет позиции по поводу предложения главы комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова вернуть прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - для жителей Дальневосточного федерального округа.

"Мы никак не оцениваем. Позиции на этот счет нет", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

