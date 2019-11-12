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В Кремле нет позиции по поводу предложения вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию

13:20 12.11.2019 Источник: Интерфакс

В Кремле нет позиции по поводу предложения главы комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова вернуть прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - для жителей Дальневосточного федерального округа.

"Мы никак не оцениваем. Позиции на этот счет нет", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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