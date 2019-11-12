Впервые кризис международной системы не является следствием войн - Макрон
13:32 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мир переживает беспрецедентный кризис. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник, выступая на открытии второго Парижского форума мира.
"Международная система переживает беспрецедентный кризис", - сказал французский лидер. Он отметил при этом, что "впервые кризис не является следствием мировых войн".
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