"Хамас" и "Исламский джихад" грозят жестко ответить Израилю за ликвидацию лидера боевиков

14:00 Источник: Эхо Москвы

«Хамас» и «Исламский джихад» (запрещен на территории России) грозят жестко ответить Израилю на ликвидацию одного из лидеров боевиков. Сегодня Израиль нанес несколько ударов по Сектору Газа и Сирии. В ответ начались ракетные обстрелы израильских городов, в том числе Тель-Авива.

По данным армейской пресс-службы, по территории Израиля выпущены не менее 50 ракет, 20 перехвачены системой ПВО «Железный купол». Эхо Москвы