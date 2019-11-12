"Хамас" и "Исламский джихад" грозят жестко ответить Израилю за ликвидацию лидера боевиков
14:00 12.11.2019 Источник: Эхо Москвы
«Хамас» и «Исламский джихад» (запрещен на территории России) грозят жестко ответить Израилю на ликвидацию одного из лидеров боевиков. Сегодня Израиль нанес несколько ударов по Сектору Газа и Сирии. В ответ начались ракетные обстрелы израильских городов, в том числе Тель-Авива.
По данным армейской пресс-службы, по территории Израиля выпущены не менее 50 ракет, 20 перехвачены системой ПВО «Железный купол». Эхо Москвы
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