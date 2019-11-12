0
0
21
НОВОСТИ

"Хамас" и "Исламский джихад" грозят жестко ответить Израилю за ликвидацию лидера боевиков

14:00 12.11.2019 Источник: Эхо Москвы

«Хамас» и «Исламский джихад» (запрещен на территории России) грозят жестко ответить Израилю на ликвидацию одного из лидеров боевиков. Сегодня Израиль нанес несколько ударов по Сектору Газа и Сирии. В ответ начались ракетные обстрелы израильских городов, в том числе Тель-Авива.

По данным армейской пресс-службы, по территории Израиля выпущены не менее 50 ракет, 20 перехвачены системой ПВО «Железный купол».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 12.11.2019
Впервые кризис международной системы не является следствием войн - Макрон
0
81
13:20 12.11.2019
В Кремле нет позиции по поводу предложения вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию
0
92
13:05 12.11.2019
Отец Ассанжа не против, чтобы сын получил убежище в России
0
124
13:00 12.11.2019
Предложение вести паспортный контроль в интернете не поддержали в Кремле
0
131
12:32 12.11.2019
Росстат объяснил сбор данных о доходах в рамках переписи населения
0
179
12:20 12.11.2019
Медведев поставил задачу ускорить развитие в РФ генетических технологий
0
171
12:05 12.11.2019
Добыча нефти в РФ является одной из самых дорогих в мире - исследование
0
202
12:00 12.11.2019
Эрдоган не исключил, что Турция может прекратить переговоры о вступлении в ЕС
0
179
11:32 12.11.2019
Индикатор деловых настроений в мире серьезно снизился - исследование
0
221
11:20 12.11.2019
Руководство WADA не исключает отстранения РУСАДА
0
232

Возврат к списку