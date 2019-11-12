Олега Соколова могут лишить ордена Почетного легиона

14:32 Источник: Эхо Москвы

Почётный легион заявил о возможном лишении ордена историка Олега Соколова. Окончательное решение будет принимать президент Франции, сообщила радиостанции «Говорит Москва» директор по коммуникациям ордена Почётного легиона Алиса Бутей.

«Любой постыдный поступок, совершённый человеком, награждённым Орденом Почётного легиона, может привести к дисциплинарному взысканию. Дисциплинарная процедура определена в кодексе Почётного легиона. Она проходит под руководством консула Почётного легиона, который формирует досье и предложение о целесообразности санкции. Его мнение представляется президенту Республики, Великому магистру ордена Почётного легиона, который принимает окончательное решение. Для иностранцев эта санкция — лишение награды согласно закону. Процедура конфиденциальна».



Доцент СПбГУ Олег Соколов получил орден Почётного легиона по распоряжению президента Франции Жака Ширака в 2003 году за значительный вклад в изучение истории страны и её армии. Орден был утверждён указом Наполеона в 1802 году.



Ранее Санкт-Петербургский государственный университет сообщил об увольнении Соколова и распределении академической нагрузки между другими преподавателями. Его лишили должности в научном совете института Лиона. Имя Олега Соколова было удалено с сайта Российского военно-исторического общества, где он значился как президент Общероссийского военно-исторического общественного движения.



Октябрьский суд Петербурга арестовал историка Олега Соколова до 8 января за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. 63-летнего учёного задержали 9 ноября. Его вытащили из реки Мойки, обнаружив в его рюкзаке человеческие останки и травматический пистолет. Другие фрагменты женского тела позднее обнаружили в квартире и в реке Мойке. Соколов признался в содеянном, его ожидает психиатрическая экспертиза.

