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НОВОСТИ

Индонезия построит собственный космодром

15:12 12.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Индонезия построит собственный космодром в провинции Папуа. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на Национальный институт космоса Индонезии.

Новый космодром сможет проводить запуски больших ракет. Пробный пуск планируется осуществить в 2024 году. Будет выпущена ракета, способная подняться на высоту 300 км. Ракеты такой мощности нужны Индонезии для запуска на околоземную орбиту собственных спутников.  Говорит Москва

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