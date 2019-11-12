15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Индонезия построит собственный космодром в провинции Папуа. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на Национальный институт космоса Индонезии.

Новый космодром сможет проводить запуски больших ракет. Пробный пуск планируется осуществить в 2024 году. Будет выпущена ракета, способная подняться на высоту 300 км. Ракеты такой мощности нужны Индонезии для запуска на околоземную орбиту собственных спутников. Говорит Москва

