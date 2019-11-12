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Введение электронных виз вызвало резкий рост турпотока - РСТ

15:32 12.11.2019 Источник: Интерфакс

Введение электронных виз в Калининградскую область в 2019 году вызвало резкий рост турпотока из соседних стран - туристов из Литвы, Польши и Латвии стало больше соответственно на 107%, 66% и 41%, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Самые высокие темпы роста, по данным Пограничной службы РФ за январь-сентябрь, показали Литва - 107,4%. На втором месте Польша (65,8%), на третьем - Индия (47,8%), далее Латвия (41,4%) и Франция (36,5%). Очевидно, что появление Литвы, Латвии и Польши среди лидеров роста связано с введением с 1 июля этого года электронной визы для посещения Калининградской области. Они доступны гражданам 53 стран, но, как и ожидалось, чаще всего их оформляют жители соседних - Литвы, Латвии, Германии и Польши", - рассказала она.

В общей сложности за девять месяцев иностранные туристы совершили в Россию 4,3 млн поездок, что на 20,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. По словам Тюриной, это лучшая динамика за последние 10 лет.

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