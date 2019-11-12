Гринпис обратился к Минприроды с просьбой запретить одноразовый пластик

16:00 Источник: Эхо Москвы

Гринпис официально обратился к министерству природы России с просьбой запретить одноразовый пластик. В частности, речь идет о пакетах, ватных палочках и посуде. Экологи утверждают, что в ближайшее десятилетие рост потребления пластмассовых изделий на душу населения вырастет с 32 до 89 килограммов на человека. Напомним, Минприроды ранее уже анонсировало поэтапный отказ от пластика. Эхо Москвы