Лишь 11% сточных вод в России очищают до необходимых нормативов
16:32 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лишь 11% сточных вод в России перед сбросом в водные источники очищают до необходимых стандартов. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
"Генпрокуратура России недавно анализировала соблюдение органами исполнительной власти и местного самоуправления законодательства о водоснабжении и водоотведении. Результаты неутешительные", - сказал Куренной, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".
"Как правило, в субъектах РФ не принимается достаточных мер по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Органы местного самоуправления не исполняют должным образом своих полномочий, а порядок использования объектов водоснабжения и водоотведения нарушают как эксплуатирующие организации, так и сами собственники", - отметил он.
"В ходе проверки прокурорами установлено, что ежегодно в водные объекты Российской Федерации сбрасывается 52 куб. километра сточных вод, из которых около 11% очищены до установленных нормативов", - подчеркнул представитель надзорного ведомства. Прокурорами выявлено 185 тыс. нарушений законов, для их устранения внесено 7,5 тыс. представлений и принесена 1 тыс. протестов, в суды предъявлено 1,4 тыс. заявлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 3,7 тыс. лиц. По материалам прокуроров возбуждено 41 уголовное дело.
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