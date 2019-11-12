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И.о. премьера Испании и глава партии «Подемос» подписали соглашение о создании правительственной коалиции

17:00 12.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

И.о. премьера Испании и глава партии «Подемос» подписали соглашение о коалиции. Договорённость достигнута между лидером Социалистической рабочей партии Педро Санчесом и руководителем левой партии Испании Пабло Иглесиасом.

По словам Санчеса, соглашение позволит разблокировать ситуацию в стране и добиться формирования прогрессивного правительства.

В минувшее воскресенье в Испании прошли парламентские выборы, четвертые за четыре года и вторые досрочные в текущем году. Их выиграла Испанская социалистическая рабочая партия. Однако она фактически сохранила прежнее представительство в конгрессе депутатов.  Говорит Москва

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