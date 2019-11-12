Россияне чаще всего жалуются в прокуратуру на нарушения трудовых прав и ЖКХ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основные обращения россиян в региональные прокуратуры связаны с нарушениями трудового законодательства и со сферой ЖКХ. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Как и в центральном аппарате, в целом по России больше всего поступает жалоб по вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. Наиболее распространенными из них остаются жалобы на нарушения трудового законодательства - 13,2%, в сфере ЖКХ - 10,9%, о соблюдении законов об исполнительном производстве - 7,8%, по вопросам жилищного законодательства - 6,9%, земельного законодательства - 4,2%, соблюдения законов о несовершеннолетних - 4,9%, в сфере законодательства об административных правонарушениях - 5%, а также по пенсионным вопросам - 2%, вопросам охраны окружающей среды и природопользования - 3%", - сказал он, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир". Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб на нарушения трудового и жилищного законодательства сократилось на 14,9%.



По словам Куренного, второе место по объему занимают обращения по вопросам надзора за органами следствия и дознания. В то же время снижается число жалоб по вопросам федеральной безопасности и межнациональных отношений - по сравнению с прошлым годом отмечается снижение на 36,6%. "Не так заметно, как в центральном аппарате, но все же снижается количество жалоб в сфере борьбы с коррупцией", - сказал он.

