Проект о единых условиях электронной записи в детские сады поддержан Госдумой
17:40 12.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Госдума поддержала проект о единых условиях электронной записи в детские сады. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что основная цель — создание единого подхода к формированию информационных систем доступности дошкольного образования.
Сегодня электронные очереди для приёма в детский сад уже используются в регионах и на федеральном уровне. Необходимо гарантировать всем гражданам равный доступ к дошкольным образовательным учреждениям вне зависимости от региона, в котором они живут, объяснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Говорит Москва
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