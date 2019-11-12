Проект о единых условиях электронной записи в детские сады поддержан Госдумой

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума поддержала проект о единых условиях электронной записи в детские сады. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что основная цель — создание единого подхода к формированию информационных систем доступности дошкольного образования.

Сегодня электронные очереди для приёма в детский сад уже используются в регионах и на федеральном уровне. Необходимо гарантировать всем гражданам равный доступ к дошкольным образовательным учреждениям вне зависимости от региона, в котором они живут, объяснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Говорит Москва