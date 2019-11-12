Лукашенко высказался по поводу членства в Совете Европы
18:32 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия может потерпеть в ожидании членства в Совете Европы. Об этом сообщил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров в Вене с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом.
"Что касается Совета Европы и нашего членства, примете - спасибо, нет - потерпим", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Вене.
Президент Австрии Ван дер Беллен заявил во вторник, что легализация смертной казни в Белоруссии не позволяет республике быть полноправным членом Совета Европы. При этом Австрия выступает за введение моратория на этот вид наказания, отметил он.
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