Власти Украины не выпустили свою делегацию в Россию на подписание протокола

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины не разрешило своей делегации выезжать в Россию для подписания протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, руководитель Азовского научно- исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Николай Господарев.

Протокол по использованию природных ресурсов в Азовском море подписывается между Россией и Украиной ежегодно поочередно на территории каждой из сторон. В 2019 году он должен быть подписан на территории России. Однако накануне Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что Киев планирует подписать протокол на 2020 год дистанционно, поэтому заседание Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства пройдет в режиме онлайн 13 ноября этого года.

"Они [украинская делегация] не могут выехать. В прошлом году мы ездили на Украину на заседание межправительственной комиссии, а в этом году оно у нас должно быть по протоколу, но им правительство не разрешает", - сказал Господарев.