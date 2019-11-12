Представитель Британии при ООН считает основателя "Белых касок" настоящим героем

19:10 Источник: Интерфакс

Один из основателей организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье был "настоящим героем", а не шпионом, заявила, как сообщает британское издание The Daily Mail, постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Я хочу воспользоваться возможностью и сказать, что обвинения России, которые исходили от министерства иностранных дел, в отношении того, что он (Ле Мезюрье, - "ИФ") был шпионом, категорически неверны", - сказала Пирс во вторник журналистам.

Она считает, что Ле Мезюрье был "настоящим героем" и "истинным филантропом". Пирс подчеркнула, что Великобритания поможет Турции провести тщательное расследование смерти британца Ле Мезюрье.