Представитель Британии при ООН считает основателя "Белых касок" настоящим героем
19:10 12.11.2019 Источник: Интерфакс
Один из основателей организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье был "настоящим героем", а не шпионом, заявила, как сообщает британское издание The Daily Mail, постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.
"Я хочу воспользоваться возможностью и сказать, что обвинения России, которые исходили от министерства иностранных дел, в отношении того, что он (Ле Мезюрье, - "ИФ") был шпионом, категорически неверны", - сказала Пирс во вторник журналистам.
Она считает, что Ле Мезюрье был "настоящим героем" и "истинным филантропом". Пирс подчеркнула, что Великобритания поможет Турции провести тщательное расследование смерти британца Ле Мезюрье.
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