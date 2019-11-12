Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев года составила 8 млрд рублей
19:06 12.11.2019
Также Новикомбанк активно наращивал объем собственных средств - в нынешнем году этот показатель увеличился на 13%, причем рентабельность собственного капитала составила 30% годовых, что является одним из лучших показателей для банковской отрасли.
«Результаты работы Новикомбанка подтверждают эффективность долгосрочной стратегии развития и укрепляют наши рыночные позиции, - считает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. - В текущем году Новикомбанк активно работал с предприятиями авиа- и судостроения, приборостроительной отрасли, развивал проекты в рамках федеральных программ, ориентированных на расширение выпуска продукции, пользующейся повышенным спросом как на российском рынке, так и за рубежом. Наши стратегические партнеры из числа крупных предприятий реализуют масштабные инвестиционные программы, требующие значительных вложений. Эти факторы обуславливают устойчивый спрос на предоставляемое Новикомбанком финансирование, на наши комиссионные продукты, а, в конечном итоге, оказываются определяющими для финансового результата нашей общей работы».
Рост кредитного портфеля определяет позитивную динамику показателей деятельности Новикомбанка. Полученные банком процентные доходы выросли на 60% и превысили 23,7 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 74% - до 13,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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