Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев года составила 8 млрд рублей

19:06

Активы Новикомбанка за 9 месяцев составили 441,7 млрд руб., увеличившись с начала года на 8%. Согласно опубликованной опорным банком госкорпорации «Ростех» бухгалтерской отчетности по РСБУ, в структуре ее активов превалирует кредитный портфель. Объем средств, предоставленных заемщикам, среди которых ведущие предприятия высокотехнологичных и наукоемких отраслей, увеличился на 26%, составив 367,2 млрд руб. Чистая прибыль банка достигла 8 млрд руб., это на 79% больше результата января – сентября 2018 года.

Также Новикомбанк активно наращивал объем собственных средств - в нынешнем году этот показатель увеличился на 13%, причем рентабельность собственного капитала составила 30% годовых, что является одним из лучших показателей для банковской отрасли.

«Результаты работы Новикомбанка подтверждают эффективность долгосрочной стратегии развития и укрепляют наши рыночные позиции, - считает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. - В текущем году Новикомбанк активно работал с предприятиями авиа- и судостроения, приборостроительной отрасли, развивал проекты в рамках федеральных программ, ориентированных на расширение выпуска продукции, пользующейся повышенным спросом как на российском рынке, так и за рубежом. Наши стратегические партнеры из числа крупных предприятий реализуют масштабные инвестиционные программы, требующие значительных вложений. Эти факторы обуславливают устойчивый спрос на предоставляемое Новикомбанком финансирование, на наши комиссионные продукты, а, в конечном итоге, оказываются определяющими для финансового результата нашей общей работы».

Рост кредитного портфеля определяет позитивную динамику показателей деятельности Новикомбанка. Полученные банком процентные доходы выросли на 60% и превысили 23,7 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 74% - до 13,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.