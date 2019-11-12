Глава МИД Украины очень осторожно высказался по поводу реальности личной встречи Путина и Зеленского
20:01 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал понять, что не стоит ожидать в ближайшее время двусторонней встречи украинского президента Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Украинская служба Би-би-си, которая опубликовала во вторник интервью с Пристайко, в котором он комментирует предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева помочь с организацией встречи лидеров России и Украины.
В ответ на вопрос, считает ли он реальной возможность встречи Путина и Зеленского вне нормандского формата, Пристайко сказал: "Я, так же как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна". Однако глава МИД Украины отметил, что такую возможность следует обсуждать только после подтверждения от российской стороны. "Тогда мы будем принимать решение", - сказал Пристайко.
Глава МИД Украины добавил, что Украина намерена продолжить переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе в формате "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), поскольку считает его более комфортным для себя. "Но мы остаемся в нормандском формате, - заявил Пристайко. - Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет ".
НОВОСТИ
- 19:10 12.11.2019
- Представитель Британии при ООН считает основателя "Белых касок" настоящим героем
- 19:06 12.11.2019
- Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев года составила 8 млрд рублей
- 18:55 12.11.2019
- В Совфеде пояснили, какие физлица могут быть признаны иноагентами
- 18:40 12.11.2019
- Власти Украины не выпустили свою делегацию в Россию на подписание протокола
- 18:32 12.11.2019
- Лукашенко высказался по поводу членства в Совете Европы
- 17:40 12.11.2019
- Проект о единых условиях электронной записи в детские сады поддержан Госдумой
- 17:12 12.11.2019
- Россияне чаще всего жалуются в прокуратуру на нарушения трудовых прав и ЖКХ
- 17:00 12.11.2019
- И.о. премьера Испании и глава партии «Подемос» подписали соглашение о создании правительственной коалиции
- 16:32 12.11.2019
- Лишь 11% сточных вод в России очищают до необходимых нормативов
- 16:12 12.11.2019
- Глава РАН заверил Путина, что чиновников среди кандидатов в академики сейчас нет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать