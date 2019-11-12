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Глава МИД Украины очень осторожно высказался по поводу реальности личной встречи Путина и Зеленского

20:01 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал понять, что не стоит ожидать в ближайшее время двусторонней встречи украинского президента Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Украинская служба Би-би-си, которая опубликовала во вторник интервью с Пристайко, в котором он комментирует предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева помочь с организацией встречи лидеров России и Украины.

В ответ на вопрос, считает ли он реальной возможность встречи Путина и Зеленского вне нормандского формата, Пристайко сказал: "Я, так же как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна". Однако глава МИД Украины отметил, что такую возможность следует обсуждать только после подтверждения от российской стороны. "Тогда мы будем принимать решение", - сказал Пристайко.

Глава МИД Украины добавил, что Украина намерена продолжить переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе в формате "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), поскольку считает его более комфортным для себя. "Но мы остаемся в нормандском формате, - заявил Пристайко. - Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет ".

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