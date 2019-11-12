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НОВОСТИ

В праительстве Украины высказались по поводу проведения выборов в Донбассе

20:20 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборов в Донбассе в ближайшие два-три года не будет, заявила во вторник представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук.

"Я думаю, что вообще преждевременно говорить о каких- либо выборах в Донбассе, поскольку мы не контролируем украинско-российскую границу. Мы не имеем реального, устойчивого прекращения огня. Мы не имеем разоружения, мы не имеем отвода тяжелой техники", - сказала, выступая в парламенте, Верещук, которая также является депутатом Рады от партии "Слуга народа".

"Мы не имеем на сегодняшний день никаких оснований, что выборы в Донбассе могут стать реальностью в ближайшие два-три года", - добавила она.

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