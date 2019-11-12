В Израиле проведена ограниченная мобилизация резервистов

21:25 Источник: Интерфакс

Армия обороны Израиля во вторник во вторую половину дня нанесла очередную серию ударов по целям группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщает интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост".

По ее данным, атакованы тренировочные базы и входы в тоннели, прокопанные с территории сектора Газа на территорию Израиля.

Кроме того, издание отмечает, что проведена ограниченная мобилизация резервистов. Такая мера, в частности, необходима для управления системой ПРО "Железный купол" и усиления структур командования Тылом Израиля.