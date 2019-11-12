В Израиле проведена ограниченная мобилизация резервистов
21:25 12.11.2019 Источник: Интерфакс
Армия обороны Израиля во вторник во вторую половину дня нанесла очередную серию ударов по целям группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщает интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост".
По ее данным, атакованы тренировочные базы и входы в тоннели, прокопанные с территории сектора Газа на территорию Израиля.
Кроме того, издание отмечает, что проведена ограниченная мобилизация резервистов. Такая мера, в частности, необходима для управления системой ПРО "Железный купол" и усиления структур командования Тылом Израиля.
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