На Параде 2020 года могут показать новую тяжелую систему ТОС-2
07:30 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и осуществлена поставка ее в войска. Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
По словам Кириллова, перевооружение подразделений РХБ защиты идет по плану. Он подчеркнул, что всего в текущем году войска получат 350 единиц специальной техники, в том числе термодымовые машины и комплексы дистанционного управления аэрозольным противодействием
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