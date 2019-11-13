На Параде 2020 года могут показать новую тяжелую систему ТОС-2

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ планирует показать на параде в честь 75-летия Победы новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 и направить ее в войска. Об этом сообщил начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.



"К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и осуществлена поставка ее в войска. Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".



По словам Кириллова, перевооружение подразделений РХБ защиты идет по плану. Он подчеркнул, что всего в текущем году войска получат 350 единиц специальной техники, в том числе термодымовые машины и комплексы дистанционного управления аэрозольным противодействием



