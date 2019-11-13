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РФ и КНР являются для США двумя наиболее серьезными угрозами - Пентагон

07:40 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США вновь назвало Россию и Китай двумя наиболее серьезными угрозами, при этом КНР, по версии ведомства, представляет для США "более значительную угрозу". Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба Пентагона.

"Стратегия национальной безопасности США исходит из того, что восстанавливается конкуренция великих держав. Китай и Россия - две наиболее серьезные угрозы [для США]. Китай с его быстро растущей экономикой представляет более значительную угрозу", - утверждается в заявлении.

По версии американского оборонного ведомства, Пекин "инвестирует в Народно-освободительную армию Китая, которая является не национальной армией, а военной силой Коммунистической партии Китая, [инвестирует] в модернизацию ее сил, улучшение [военной] подготовки и наращивание потенциала".

"Этот военный потенциал - искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты, авианосцы и многое другое - разработан с учетом [состояния] непосредственно американских вооруженных сил", - считают в Пентагоне. По мнению американского министерства, Пекин "пришел к выводу, что способность США развернуть в любой точке мира свои вооруженные силы и обеспечивать их является наибольшим преимуществом Америки". Ответной реакцией Китая, как считают в ведомстве, стали насыпные работы "в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях для того, чтобы перекрыть морские линии коммуникаций".

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