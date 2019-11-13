Мексиканская оппозиция выступила против предоставления убежища Эво Моралесу

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Марко Кортес, лидер представленной в парламенте Мексики оппозиционной Партии национального действия, выступил против предоставления убежища бывшему президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета "Хорнада".

"В Мексике существует гуманная традиция принимать тех, кого преследует власть, но в этом случае он сам был властью и узурпировал власть, он должен был остаться, чтобы ответить за последствия своих противоправных действий, а не искать защиту за пределами границ страны", - сказал мексиканский политик.



