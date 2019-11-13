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Обязанности и. о. президента Боливии взял на себя сенатор Жанин Аньес

08:10 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес во вторник взяла на себя обязанности и. о. главы государства и обещала как можно скорее провести новые президентские выборы. Трансляция из зала парламента велась в социальных сетях.

"Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией", - сказала она.

По ее словам, она собирается "как можно скорее провести выборы". "Мы хотим, чтобы результаты этих выборов, которые пройдут с порядочными, квалифицированными и независимыми властями (членами Высшего избирательного суда - прим. ТАСС), отразят желания народа", - добавила она.


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