Обязанности и. о. президента Боливии взял на себя сенатор Жанин Аньес
08:10 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес во вторник взяла на себя обязанности и. о. главы государства и обещала как можно скорее провести новые президентские выборы. Трансляция из зала парламента велась в социальных сетях.
"Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией", - сказала она.
По ее словам, она собирается "как можно скорее провести выборы". "Мы хотим, чтобы результаты этих выборов, которые пройдут с порядочными, квалифицированными и независимыми властями (членами Высшего избирательного суда - прим. ТАСС), отразят желания народа", - добавила она.
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