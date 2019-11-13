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В Москве ожидается до 4-6 градусов тепла и облачность - Гидрометцентр

08:50 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями и до плюс шести градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до нуля градусов. Синоптики предупреждают о тумане в ночные часы и до 9 утра среды, в связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус два градуса.


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