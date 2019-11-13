В ФСБ подвергли критике законопроект о создании цифровых профилей граждан - СМИ

09:32 Источник: Коммерсант.ru

Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.

Комитет Госдумы по федеральному устройству также предупредил о значительных бюджетных расходах на инициативу, предложив пока отложить ее рассмотрение. Коммерсантъ

