В ФСБ подвергли критике законопроект о создании цифровых профилей граждан - СМИ
09:32 13.11.2019 Источник: Коммерсант.ru
Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Комитет Госдумы по федеральному устройству также предупредил о значительных бюджетных расходах на инициативу, предложив пока отложить ее рассмотрение. Коммерсантъ
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