0
0
0
НОВОСТИ

В ФСБ подвергли критике законопроект о создании цифровых профилей граждан - СМИ

09:32 13.11.2019 Источник: Коммерсант.ru

Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. 

Комитет Госдумы по федеральному устройству также предупредил о значительных бюджетных расходах на инициативу, предложив пока отложить ее рассмотрение. Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 13.11.2019
На Украине заявили о невыполнении предвыборных обещаний Зеленского
0
94
09:05 13.11.2019
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, работающих в сельской местности
0
112
09:00 13.11.2019
Трамп предложил Эрдогану торговую сделку на $100 млрд - WP
0
111
08:50 13.11.2019
В Москве ожидается до 4-6 градусов тепла и облачность - Гидрометцентр
0
113
08:30 13.11.2019
Хиллари Клинтон не исключает своего участия в выборах 2020, но пока не планирует
0
138
08:10 13.11.2019
Обязанности и. о. президента Боливии взял на себя сенатор Жанин Аньес
0
178
08:00 13.11.2019
Мексиканская оппозиция выступила против предоставления убежища Эво Моралесу
0
176
07:50 13.11.2019
Премьера получасового документального фильма о Жаке Шираке прошла в Париже
0
173
07:40 13.11.2019
РФ и КНР являются для США двумя наиболее серьезными угрозами - Пентагон
0
177
07:30 13.11.2019
На Параде 2020 года могут показать новую тяжелую систему ТОС-2
0
175

Возврат к списку