В Нидерландах 9-летний вундеркинд получит диплом университета
10:00 13.11.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Самым юным обладателем диплома о высшем образовании вскоре станет 9-летний вундеркинд Лоран Симонс из Нидерландов, который через несколько месяцев окончит Технический университет Эйндховена.
Пока самым юным обладателем диплома о высшем образовании является американец Майкл Карни, ставший выпускником Алабамского университета в 10-летнем возрасте.
Лоран Симонс учится на факультете электротехники. В университет он поступил всего год назад.
Шестилетнюю программу средних и старших классов школы вундеркинд освоил всего за 1,5 года и летом прошлого года, когда ему было восемь лет, получил аттестат о среднем образовании.
После летних каникул он начал учебу в университете, программу которого он также освоил намного быстрее всех своих однокурсников.
IQ ребенка равен 145, он обладает фотографической памятью. По словам самого Лорана, его любимый предмет - математика, потому что она включает в себя статистику, геометрию и алгебру.
В будущем, по его словам, он хочет стать кардиохирургом. Еще учась в школе, мальчик прошел курс медицинского факультета Университета Амстердама.
По словам Лорана Симонса, он мечтает найти средства для продления жизни людей. Русская служба Би-би-си
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