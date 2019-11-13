Эво Моралес прокомментировал события в Боливии

10:05 Источник: RNS

Бывший президент Боливии Эво Моралес назвал переход президентских полномочий к сенатору Жанин Аньес «коварным ударом». Соответствующее заявление политик сделал в своем Twitter.

«Нанесен самый коварный и роковой удар в истории. Сенатор коммунист сначала называет себя президентом сената, а затем временным президентом Боливии без законодательного кворума, в окружении группы сообщников и поддерживаемая вооруженными силами и полицией, которые репрессируют людей», — говорится в сообщении.



Ранее второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила о принятии должности исполняющего обязанности главы государства после того, как Моралес покинул территорию страны, сообщал местный телеканал Venezolana de Television. RNS

