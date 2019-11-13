Во Владивостоке река окрасилась в ядовито-зеленый цвет

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Река во Владивостоке окрасилась в ядовито-зелёный цвет. Местные жители утверждают, что такое происходит не в первый раз. Ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура. Началась проверка.

Ранее в соцсетях появилось видео зелёной реки, впадающей в бухту Золотой Рог. Автор ролика отмечает, что вода похожа на антифриз. Говорит Москва

