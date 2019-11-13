Дмитрию Захарченко присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению - СМИ
11:05 13.11.2019 Источник: Коммерсант.ru
Защита полагает, что это сделали из мести за выступление, в котором офицер подробно разобрал свое дело.
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