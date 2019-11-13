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НОВОСТИ

Дмитрию Захарченко присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению - СМИ

11:05 13.11.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество, был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей, влекущий за собой ужесточение контроля и другие ограничения.

Защита полагает, что это сделали из мести за выступление, в котором офицер подробно разобрал свое дело.

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