Женщина вправе самостоятельно принимать решение об аборте - Поклонская
11:20 13.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Поклонская раскритиковала попытки запретить аборты: это тело женщины, и это её дело. В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы РФ сообщила, что против внедрения церкви в систему здравоохранения.
По словам Натальи Поклонской, женщина не обязана получать разрешения у священнослужителя сделать аборт.
«Я не поддерживаю такой подход, потому что женщина вправе самостоятельно принимать решения. Это её здоровье, это её тело и это её дело. Невозможно её заставить, сказать, «всё равно будешь идти и рожать». И неважно, рассказали тебе врачи — болен этот ребёнок или не болен. «Всё равно родишь, а там посмотрим», как кто-то сказал. Кто посмотрит? Да никому эта женщина не нужна будет. Она останется одна. Один на один с проблемой своей. Всё.
Женщина — разумное существо. И женщина вправе принимать решение самостоятельно, и оказывать давление и сразу же её винить в том, что она приняла решение не то, какое хотелось бы другим, это неправильно».
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