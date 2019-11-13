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Женщина вправе самостоятельно принимать решение об аборте - Поклонская

11:20 13.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Поклонская раскритиковала попытки запретить аборты: это тело женщины, и это её дело. В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы РФ сообщила, что против внедрения церкви в систему здравоохранения.

По словам Натальи Поклонской, женщина не обязана получать разрешения у священнослужителя сделать аборт.

«Я не поддерживаю такой подход, потому что женщина вправе самостоятельно принимать решения. Это её здоровье, это её тело и это её дело. Невозможно её заставить, сказать, «всё равно будешь идти и рожать». И неважно, рассказали тебе врачи —  болен этот ребёнок или не болен. «Всё равно родишь, а там посмотрим», как кто-то сказал. Кто посмотрит? Да никому эта женщина не нужна будет. Она останется одна. Один на один с проблемой своей. Всё.

Женщина —  разумное существо. И женщина вправе принимать решение самостоятельно, и оказывать давление и сразу же её винить в том, что она приняла решение не то, какое хотелось бы другим, это неправильно».

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