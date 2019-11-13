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Министр обороны Украины заявил, что модель срочной службы не имеет будущего

12:00 13.11.2019 Источник: Эхо Москвы

На Украине собираются отменить призыв в армию. Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что модель срочной службы не имеет будущего. По его словам, дорожная карта по отмену призыва будет представлена в следующем году. В интервью радио «Армия FM» министр выразил надежду, что со временем срочная служба будет полностью отменена.  Эхо Москвы

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