Министр обороны Украины заявил, что модель срочной службы не имеет будущего
12:00 13.11.2019 Источник: Эхо Москвы
На Украине собираются отменить призыв в армию. Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что модель срочной службы не имеет будущего. По его словам, дорожная карта по отмену призыва будет представлена в следующем году. В интервью радио «Армия FM» министр выразил надежду, что со временем срочная служба будет полностью отменена. Эхо Москвы
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