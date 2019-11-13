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НОВОСТИ

Владимир Путин наградил декана факультета политологии МГУ

11:32 13.11.2019 Источник: НГ-Online

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 Профессор МГУ Андрей Шутов в
Калмыкии / Фото автора
Декан факультета политологии МГУ им. Ломоносова, член Общественной палаты РФ профессор Андрей Шутов награжден орденом Почета. Указ об этом сегодня подписал президент Владимир Путин с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Андрей Шутов является сопредседателем Российского общества политологов (РОП) и председателем совета директоров близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). По информации "НГ", Андрей Шутов также руководит исследовательскими проектами, связанными с мониторингом социально-политической ситуации в регионах РФ.

Андрей Серенко







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