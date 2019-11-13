Владимир Путин наградил декана факультета политологии МГУ
11:32 13.11.2019 Источник: НГ-Online
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Профессор МГУ Андрей Шутов в
Калмыкии / Фото автора
Андрей Шутов является сопредседателем Российского общества политологов (РОП) и председателем совета директоров близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). По информации "НГ", Андрей Шутов также руководит исследовательскими проектами, связанными с мониторингом социально-политической ситуации в регионах РФ.
Андрей Серенко
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