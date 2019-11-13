Владимир Путин наградил декана факультета политологии МГУ

11:32 Источник: НГ-Online

Профессор МГУ Андрей Шутов в

Калмыкии / Фото автора

Декан факультета политологии МГУ им. Ломоносова, член Общественной палаты РФ профессорнагражден орденом Почета. Указ об этом сегодня подписал президентс формулировкой «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Андрей Шутов является сопредседателем Российского общества политологов (РОП) и председателем совета директоров близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). По информации "НГ", Андрей Шутов также руководит исследовательскими проектами, связанными с мониторингом социально-политической ситуации в регионах РФ.

Андрей Серенко























