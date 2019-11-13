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Из сектора Газа по территории Израиля за сутки выпущено 220 ракет

12:05 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы выпустили с территории сектора Газа по Израилю около 220 ракет начиная с утра вторника. Об этом сообщила в среду Армия обороны Израиля.

"Начиная с вчерашнего утра и по текущий момент по территории Израиля с территории сектора Газа было выпущено около 220 ракет", - говорится в сообщении армейской пресс- службы в "Твиттере". Отмечается, что системой ПВО "Железный купол" было сбито около 90% ракет, траектория которых представляла опасность для мирного населения и жилых объектов. По меньшей мере 60% ракет упали в открытой местности.

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