В Дании оценили российское влияние в Арктике
12:32 13.11.2019 Источник: Газета.Ru
Датское издание Berlingske рассказало об усилении Россией влияния в Арктике с помощью новейшего ледокола «Иван Папанин».
По мнению автора материала, ледокол, который он называет «арктическим кулаком», оснащен новейшим вооружением и способен вести огонь по морским и наземным целям.
Отмечается, что длина судна составляет 114 м., а водоизмещение — 8,5 тыс. т. Также «Иван Папанин» получит на вооружение крылатые ракеты «Калибр» с дальностью поражения свыше 200 км.
Журналист указывает на то, что Дания в свою очередь отстает в освоении региона, используя корабли 30-летней давности. Газета.Ru
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