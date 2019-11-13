Госслужащим США и членам их семей предписано покинуть Боливию

12:20 Источник: Эхо Москвы

Американским госслужащим и членам их семей предписано покинуть Боливию. Это сообщили в Госдепартаменте США. В ведомстве также рекомендуют гражданам США не посещать страну из-за продолжающейся политической нестабильности.

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил об отставке после трех недель массовых протестов против фальсификаций на президентских выборах. Сейчас Моралес находится в Мексике, где ему предоставили политическое убежище.

Смена власти в Боливии совершенно законна, бывший президент страны не имел права так долго занимать эту должность. Об этом сказала временная глава страны Жанин Аньес: "Государственный переворот — это когда есть оружие, когда на улицы выходят вооруженные солдаты и силой захватывают власть. А мы показали всему миру мошенничество Эво Морелеса, который хотел в четвертый раз стать президентом, несмотря на принятое нами 21 февраля решение о том, что он не может быть кандидатом. Он вновь участвовал в выборах, и вы видите, чем это обернулось для нашей страны".

Эво Моралес объявил о своей отставке после того, как вооруженные силы отказались его поддерживать на фоне массовых беспорядков. Эхо Москвы