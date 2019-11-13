Журналистов политредакций СМИ-иноагентов могут признать иноагентами как физлиц - Левин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники СМИ, выполняющих функции иностранного агента, могут сами быть признаны иноагентами как частные лица, если их профессиональная деятельность связана с созданием материалов общественно- политической направленности. Об этом в среду журналистам заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски подобного появления [в списке иноагентов] возможны", - сказал Левин, отвечая на соответствующий вопрос.



"А если он [журналист] пишет о культуре, спорте, музыке, то вряд ли такое сотрудничество может нести риски включения в списки иностранных агентов", - добавил парламентарий, подчеркнув, что выражает только собственное мнение.

