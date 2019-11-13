Задержан глава управления ФСИН по Ростовской области
13:05 13.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Ростовской области задержали главу местного управления ФСИН. Муслим Даххаев и его заместители подозреваются в разглашении тайны следствия и получении взятки.
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал «Говорит Москва» об инциденте.
«Будет возбуждено уголовное дело. Пока им предъявляется статья «Разглашение сведений, составляющих тайну», но дальше, возможно, будут появляться и другие статьи, имеющие отношение к коррупционной деятельности. Работали они все, видно, вместе, был слаженный коллектив. Я думаю, что материалов и оснований для задержания у следственных органов накопилось в полном объёме. Также об этом проинформирована прокуратура».
Макисменко надеется, что происшествие послужит уроком для других сотрудников, «чтобы люди не считали свой карман и государственный одним и тем же».
«Пользуясь случаем, можно сказать одно, как предостережение всем проходящим службу в государственных структурах: в случае если, как кажется, маленькая зарплата или хочется сразу и больше, надо снимать с себя погоны и идти работать в коммерческие структуры».
На данный момент сотрудники оперативных служб проводят обыски в служебных кабинетах Даххаева и его двух заместителей.
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